В Москве выявили максимум заражений коронавирусом c начала года

За минувшие сутки в Москве выявили 6 701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала года. Об этом говорится в сообщении оперштаба столицы. Накануне сообщалось о 5853 инфицированных.

В последний раз больше новых случаев было зарегистрировано 26 декабря 2020 года — 7480. Заболеваемость в городе стала резко расти в последнюю неделю.

По всей стране за последней день выявили 13 510 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с 15 февраля. Зарегистрированы 399 летальных исходов, полностью выздоровели 9986 человек. С начала эпидемии в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах.

Накануне мэр Сергей Собянин заявил, что ужесточение ограничений из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не планируется. Однако Роспотребнадзор усилит проверки выполнения действующих требований. По мнению главы города, пик заболеваемости в городе придется на июнь-июль.