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Власти Москвы решили не ужесточать ограничения из-за COVID-19

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы решили не ужесточать ограничения на фоне подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 11 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Безусловно, и я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», — уточнил Собянин и добавил, что тяжесть заболевания COVID-19 ухудшается, а в реанимации на ИВЛ находится много жителей столицы.

Мэр подчеркнул, что опасность реально высокая. По его словам, пик заболеваемости в городе придется на июнь-июль. При этом, по мнению Собянина, половина москвичей уже обладает иммунитетом, «либо переболев, либо сделав прививку».

За истекшие сутки в Москве выявили 5853 случая заражения COVID-19 — это максимум с 14 января. В России на 11 июня выявлено 12 505 новых случаев коронавируса.

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