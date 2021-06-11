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В Москве выявили максимальное с 14 января число заражений коронавирусом

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве за истекшие сутки выявили 5853 случая заражения COVID-19 — это максимум с 14 января. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает «Яндекс».

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 1 220 312 заражений коронавирусной инфекцией.

Число умерших из-за коронавируса в столице составило за сутки 60 человек. Общее число смертей из-за COVID-19 в Москве достигло 20 771.

В России за последние сутки выявили 12 505 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 5 180 454.

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