В России впервые с февраля выявили более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 12 505 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 180 454. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

12 505 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Число заражений превысило 12 тысяч впервые с февраля 2021 года — 22 числа было зафиксировано 12 604 случая коронавируса, после чего показатели начали снижаться.

Больше всего заражений выявили в Москве (5853), Санкт-Петербурге (863) и Московской области (837). Меньше всего — в Тыве (7), Магаданской области (5) и Ненецком автономном округе (2).

За сутки умерли 396 человек, всего с начала пандемии — 125 674.

Суточный показатель выздоровлений составил 10 188, общий — 4 782 183.