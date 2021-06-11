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В России впервые с февраля выявили более 12 тысяч новых случаев коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 12 505 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 180 454. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

12 505
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Число заражений превысило 12 тысяч впервые с февраля 2021 года — 22 числа было зафиксировано 12 604 случая коронавируса, после чего показатели начали снижаться.

Больше всего заражений выявили в Москве (5853), Санкт-Петербурге (863) и Московской области (837). Меньше всего — в Тыве (7), Магаданской области (5) и Ненецком автономном округе (2).

За сутки умерли 396 человек, всего с начала пандемии — 125 674.

Суточный показатель выздоровлений составил 10 188, общий — 4 782 183.

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