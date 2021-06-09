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В России впервые с марта выявили более 10 тысяч случаев коронавируса

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 10 407 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 156 250. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

10 407
случаев COVID-19
выявили в России за последние сутки

Число заражений превысило 10 тысяч впервые с марта — по данным на 8 марта показатель составлял 10 253.

Больше всего заражений выявлено в Москве (4124), Санкт-Петербурге (852) и Московской области (781). Меньше всего — в Магаданской области (6), Еврейской автономной области (6) и Ненецком автономном округе (1).

За сутки зафиксировано 399 летальных исходов, всего с начала пандемии умерли 124 895 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 9814, общий — 4 761 899.

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