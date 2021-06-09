Роспотребнадзор прояснил особенности вакцинации пожилых людей

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции легко и без побочных эффектов благодаря особенностям иммунной реакции. Особенности вакцинации людей старшего возраста прояснили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что это связано с особенностями иммунной реакции организма в пожилом возрасте.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что прививаться можно даже с хроническими заболеваниями. При этом главное, чтобы они не были в фазе обострения. В ведомстве добавили, что перед вакцинацией надо проконсультироваться с лечащим врачом.

Также отмечается, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки, до выработки антител необходимо стараться избегать скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Ранее специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что вакцину «ЭпиВакКорона» рекомендуется вводить трижды людям старше 65 лет для усиления эффективности иммунного ответа.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».