Пожилым россиянам рекомендовали делать три прививки «ЭпиВакКороной»

Российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» рекомендуется вводить трижды людям старше 65 лет для усиления эффективности иммунного ответа. К такому выводу пришли специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, опубликованные на сайте COVID-19 Preprints.

В публикации сказано, что в целом препарат показывает более высокие результаты у женщин и более низкие — у людей пожилого возраста, это «позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации».

Тестирование вакцины проводилось среди 1736 сотрудников Роспотребнадзора в период с 12 декабря 2020-го по 15 мая 2021 года. У 95,8 процента привитых не произошло развитие заболевания при встрече с коронавирусом, отметили в службе.

Ранее в мае центр «Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной».