В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» хорошо подходит для ревакцинации, ей можно прививаться ежегодно, по аналогии с вакцинацией от гриппа. Об этом сообщил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, входящего в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Александр Семенов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, наблюдение за участниками испытаний, которые первыми получили «ЭпиВакКорону», показывает, что антитела сохраняются в течение 9-10 месяцев. Он отметил, что вакцина хорошо усиливает иммунитет людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно.

Семенов добавил, что препарат хорошо показал себя при применении у пожилых людей. Он подчеркнул, что иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации формируется примерно спустя три недели после введения второй дозы препарата. «Поэтому сразу после введения первой дозы и в промежутке между прививками нужно поберечься, строго соблюдая все меры индивидуальной защиты», — сказал он.

Ранее директор центра «Вектор», разработавшего препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона», Ринат Максютов рассказал о принципе вакцинации от COVID-19, заявив, что случаи заболевания возможны при применении любых вакцин против нового вируса. По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.

Первой российской зарегистрированной вакциной стал «Спутник V». «ЭпиВакКорона» — второй из трех зарегистрированных в России препаратов. Последней на данный момент регистрацию прошла вакцина «КовиВак».