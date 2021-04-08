Разработчик «ЭпиВакКороны» допустил возможность прививки одной дозой вакцины

Переболевшие COVID-19 могут сделать только одну прививку вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». Такую возможность в разговоре с ТАСС допустил разработчик препарата, глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Вторая доза вакцины усиливает защиту. Один раз мы иммунной системе что-то показали, а второй раз мы ее "натаскали" именно на этот вирусный агент, то есть обучили иммунитет и закрепили», — сказал он.

По его словам, перенесшие инфекцию в теории могут вакцинироваться одной дозой препарата, когда начнет снижаться количество выработанных после болезни антител. При этом эту гипотезу еще необходимо проверить, такие исследования планируются в будущем.

Ранее Максютов говорил, что примерно десять процентов населения Земли невосприимчивы к любым вакцинам, и после прививки у них не вырабатывается иммунный ответ ни против коронавируса, ни против других инфекций.

О возможности привиться одной дозой вакцины также сообщал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, чьи сотрудники создали препарат «Спутник V». Он отмечал, что если после болезни у человека появились антитела, то первый укол усилит иммунитет, а второй уже не обязателен.