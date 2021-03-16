Россия
 
Последние новости
В России запланировали ввести тотальную слежку за водителями
Больше половины украинцев отказались прививаться от коронавируса
Россию обвинили в срыве переговоров с НАТО
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Правительство Ливии объединилось впервые за семь лет
ФСБ показала задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Популярная рэперша пришла на премию «Грэмми» в 8-килограммовом откровенном боди
Зеленский сделал выводы на годовщину референдума о присоединении Крыма к России
Россия снова продлила запрет на авиасообщение с Великобританией
Исламисты обезглавили детей на глазах у матерей
Новости партнеров
Прослушать новость

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: АГН «Москва»

Те, кто переболел COVID-19, могут сделать прививку только одним компонентом вакцины «Спутник V». Это допустил директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, второй компонент может не дать дополнительной защиты. Он указал, что перед тем, как вакцинировать переболевших вторым компонентом, надо определить титры защитных антител и объяснил, что переболевшие уже сталкивались с коронавирусом, поэтому при вакцинации первым компонентом их иммунитет, полученный после болезни, усиливается.

При этом вакцинация вторым компонентом не принесет негативного эффекта. «Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», — сказал он.

Ранее сообщалось, что интервал между первой и второй прививками вакциной «Спутник V» смогли увеличить до 60 дней. По словам Гинцбурга, это не повлияет на эффективность препарата.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек