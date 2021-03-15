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В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Курс вакцинации двухкомпонентным препаратом от коронавируса «Спутник V» в России прошли 3,5 миллиона пациентов. Такие число называет «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек», — сообщили в фонде.

Там отметили, что в Европе Россия лидирует по количеству привитых от COVID-19. «Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью три миллиона жителей», — добавили в РФПИ.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что всего прививку «Спутником V» сделали семь миллионов человек в России и других странах. По его мнению, большинство россиян будут провакцинированы к ноябрю 2021 года. Иммунитет после укола будет сохраняться до двух лет.


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