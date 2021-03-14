Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени

Рост заболеваемости COVID-19 в России возможен к осени. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — отметил он.

Кроме того, Аграновский подчеркнул, что то, насколько сильным будет рост осенью, зависит от вакцинации. Пока, по его словам, привились недостаточно много людей. «Дефицита вакцины сейчас нет. Вся загвоздка в желании людей», — сказал вирусолог.

Ранее врачи-инфекционисты Евгений Тимаков и Сергей Вознесенский рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной. Это объясняется несколькими факторами. В частности, иммунитет переболевших коронавирусом в легкой и бессимптомной форме будет выражен не так сильно. А те, кто болел год назад, могут заразиться снова.