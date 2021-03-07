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Врачи рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врачи-инфекционисты Евгений Тимаков и Сергей Вознесенский рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозу Тимакова, повышение заболеваемости может случиться в середине весны. По его словам, это объясняется несколькими факторами. В частности, иммунитет переболевших коронавирусом в легкой и бессимптомной форме будет выражен не так сильно. А те, кто болел год назад, могут заразиться снова.

Кроме того, обычно весной наблюдается повышение сезонной заболеваемости, а воздух с влажностью определенной температуры способствует передаче коронавируса. «И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета», — добавил врач. По его словам, снижения количества заболевших можно ожидать в конце мая.

Вознесенский заявил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне. Он объяснил это тем, что «есть люди, которые не встречались с вирусом». Врач выразил надежду, что заболеваемость пойдет на спад уже к апрелю-маю, а также отметил, что количество вакцинированных граждан с каждым днем увеличивается.

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