Российские врачи заметили вызывающую беспокойство тенденцию в пандемии

Опасная тенденция в ситуации с коронавирусом в России — замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, явно выраженная кривая на снижения стала замедляться и стала более пологой. «Вполне может оказаться, что мы выйдем на среднесуточную заболеваемость на достаточно высоком уровне, которая, возможно, будет держаться всю весну и лето, а осенью этого года совершенно неизбежно будет рост коронавирусной инфекции», — предупредил врач, отметив, что его беспокоит такая ситуация. Увеличению числа заразившихся будет способствовать снижение уровня антител у переболевших COVID-19.

Болибок добавил, что во время пиковых значений заболеваемости многие регионы показывали ложное плато. Такой результат получился из-за того, что лаборатории не справлялись с количеством тестов, которые они должны были проверить.

Профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, допустил, что осенью возможен рост новых случаев заражения, однако он не будет таким резким, как зимой. По его мнению, для коронавируса, как и других респираторных вирусных заболеваний, характерен рост инфицирований в холодное время года и падение в теплое. «Расслабляться не стоит, надо вакцинироваться. Проблема будет уходить. Ни одна эпидемия не может длиться вечно», — резюмировал он.

Ранее Болибок спрогнозировал, что регионы России могут начать снимать ограничения через 2-4 недели после Москвы — на такой срок столица опережает субъекты. «Я думаю, что Москва для всех пример», — сказал он, напомнив, что решения по снятию ограничений регионы принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации.