Российский вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится к 2022 году в том числе за счет формирования коллективного иммунитета. Такой прогноз озвучил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок, сообщается на сайте вуза.

По словам Оберемока, наблюдаемый сейчас спад заболеваемости — естественное явление, которое связано с большим количеством переболевших, коллективным иммунитетом и вакцинаций.

«Небольшие вспышки COVID-19 еще возможны, но к 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа», — считает он.

Оберемок указал, что вакцина подойдет тем, у кого есть хронические заболевания и кто не уверен, что сможет переболеть коронавирусом безопасно. Вирусолог также отметил, что многие будут повторно заражаться не чаще одного раза в три-четыре года, однако вопрос вакцин и лекарств останется актуальным еще на 10-20 лет, но в меньшей степени.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет у россиян к коронавирусу сформируется в первом полугодии 2021 года, максимально может быть затронут июль. Это зависит от планов по поставкам вакцин и самой вакцинации, уточнил он.