В России установлен новый минимум 2021 года по заражениям коронавирусом за день

Число заразившихся коронавирусом в России за прошедший день суммарно увеличилось на 10 535 в 84 регионах. Это новый минимум в 2021 году. Общее количество инфицированных достигло 4 278 750, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

10 535 случаев коронавируса выявлено в России за сутки по состоянию на 3 марта

Предыдущие минимальные показатели по заражениям установлены днем ранее, 2 марта. Тогда было зафиксировано 10 565 новых случаев.

Больше всего заражений 3 марта выявлено в Москве (1284), Санкт-Петербурге (962), Подмосковье (691). Ни одного инфицирования не произошло на Чукотке.

За прошедшие сутки в стране скончались 452 пациента с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 87 348 больных.

С начала эпидемии поправились 3 853 734 зараженных, в том числе 15 694 — за последние 24 часа.