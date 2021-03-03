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Минздрав определил сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Коллективный иммунитет у россиян к коронавирусу сформируется в первом полугодии, максимально может быть затронут июль. Сроки определил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Это зависит от планов по поставкам вакцин и самой вакцинации, отметил глава ведомства. По словам Мурашко, производство вакцин в стране развивается, наращиваются мощности.

Как ранее сообщил глава Минздрава, чтобы избежать третьей волны пандемии, необходимо соблюдать защитные меры по коронавирусу до формирования популяционного иммунитета.

По состоянию на вторник, 2 марта, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 565 — впервые с октября суточный прирост не превышает 11 тысяч.

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