В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 565 — впервые с октября суточный прирост не превышает 11 тысяч. Общее количество инфицированных достигло 4 268 215. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 2 марта.

10 565 случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 2 марта

Больше всего новых случаев — 1277 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (937 случаев) и Московская область (617 случаев). Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе и Республике Тыва (один и четыре случая соответственно).

Кроме того, за последние сутки в России умер 441 пациент с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, скончались 86 896 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 14 966. Всего выздоровели 3 838 040 пациентов.