Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России остается «достаточно серьезной», несмотря на заметное снижение. Такую оценку ситуации с коронавирусом дала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадеживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьезными. И вы помните, что когда в мае месяце мы уходили на некоторые послабления, то как раз находились примерно в этой точке по количеству новых случаев, в которой находимся сейчас», — отметила Голикова.

По мнению вице-премьера, ситуация осложняется сезонностью, поскольку зимой и в начале весны традиционно распространяются вирусы. В этом году коронавирус почти вытеснил остальные инфекции, поэтому по гриппу значительно меньше, добавила Голикова.

Ранее Голикова заявила, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России появится к августу. Была разработана эпидемиолого-математическая модель достижения нужного показателя в каждом регионе и в целом по стране. Названная дата возможно будет сдвинута на более ранний срок в зависимости от темпов вакцинации.