Набравший 99 баллов на ЕГЭ российский школьник рассказал о реакции родителей на пересдачу

Родители набравшего 99 баллов на ЕГЭ школьника из Москвы поддержали его решение пересдать

Набравший 99 баллов по математике на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) выпускник Александр Щаницын рассказал, как родители отреагировали на его желание пересдать экзамен. В беседе с «Царьградом» он признался, что сначала его решение не поняли.

«Я им объяснил свои причины, и меня поддержали. Учителя вроде нормально отреагировали. Скинули мне дополнительные материалы, чтобы я получше подготовился», — сказал российский школьник.

Пересдать математику он решил во двум причинам: посчитал допущенную ошибку досадной и захотел доказать себе, что не зря готовился и учился. Москвич хочет связать свою жизнь с точными науками и поступить в Московский физико-технический институт.

Школьник отметил, что прочитал правила пересдачи и примет любой результат. «Если есть возможность попробовать, почему бы не попробовать? Вот я так считаю», — сказал он.

Ранее выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова впервые в истории набрала 500 баллов по ЕГЭ. Она получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.