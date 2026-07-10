Набравший 99 баллов на ЕГЭ российский школьник рассказал о реакции родителей на пересдачу

Набравший 99 баллов по математике на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) выпускник Александр Щаницын рассказал, как родители отреагировали на его желание пересдать экзамен. В беседе с «Царьградом» он признался, что сначала его решение не поняли.
«Я им объяснил свои причины, и меня поддержали. Учителя вроде нормально отреагировали. Скинули мне дополнительные материалы, чтобы я получше подготовился», — сказал российский школьник.
Пересдать математику он решил во двум причинам: посчитал допущенную ошибку досадной и захотел доказать себе, что не зря готовился и учился. Москвич хочет связать свою жизнь с точными науками и поступить в Московский физико-технический институт.
Школьник отметил, что прочитал правила пересдачи и примет любой результат. «Если есть возможность попробовать, почему бы не попробовать? Вот я так считаю», — сказал он.
Ранее выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова впервые в истории набрала 500 баллов по ЕГЭ. Она получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.