Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 10 июля 2026Россия

Набравший 99 баллов на ЕГЭ российский школьник рассказал о реакции родителей на пересдачу

Родители набравшего 99 баллов на ЕГЭ школьника из Москвы поддержали его решение пересдать
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Набравший 99 баллов по математике на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) выпускник Александр Щаницын рассказал, как родители отреагировали на его желание пересдать экзамен. В беседе с «Царьградом» он признался, что сначала его решение не поняли.

«Я им объяснил свои причины, и меня поддержали. Учителя вроде нормально отреагировали. Скинули мне дополнительные материалы, чтобы я получше подготовился», — сказал российский школьник.

Пересдать математику он решил во двум причинам: посчитал допущенную ошибку досадной и захотел доказать себе, что не зря готовился и учился. Москвич хочет связать свою жизнь с точными науками и поступить в Московский физико-технический институт.

Школьник отметил, что прочитал правила пересдачи и примет любой результат. «Если есть возможность попробовать, почему бы не попробовать? Вот я так считаю», — сказал он.

Ранее выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова впервые в истории набрала 500 баллов по ЕГЭ. Она получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сверхчувствительная тема». Сообщается о перепродаже Турцией российских ЗРК С-400. В Кремле и Анкаре сделали заявления
    Российские невесты стали целью новой мошеннической схемы
    Успешную посадку китайской ракеты засняли на видео
    Россиян призвали не менять работу без необходимости
    Собчак раскритиковала и назвала дегенератом популярного блогера
    Гросси рассказал о важном итоге встречи с Лихачевым
    Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам» из-за некачественных продуктов
    Появились подробности ДТП с автобусом в Москве
    Раскрыта неожиданная польза ежедневного завтрака
    У женщины обнаружили рак после сна о злокачественной родинке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok