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10:42, 28 июня 2026Россия

Московская школьница первой в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ

Собянин: Школьница из Москвы первой в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова первой в истории набрала 500 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Школьница получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. «Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — подчеркнул мэр, поздравив Малкову.

Он добавил, что с пятого по девятый класс выпускница училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Помимо этого, она становилась победителем конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», а также призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее Малкова поделилась, что готовилась к экзаменам с начала 11-го класса, не откладывая все на последнюю ночь и не загадывая, какими будут результаты. Тем, кому еще предстоит сдать ЕГЭ, она посоветовала выбирать предметы, которые им интересны, чтобы подготовка приносила удовольствие.

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