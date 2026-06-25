Набравшая 400 баллов на ЕГЭ россиянка призналась в своем отношении к госэкзамену

Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница назвала экзамен инструментом для поступления вуз

Московская школьница Екатерина Малкова, сдавшая единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам в сумме на 400 баллов, призналась, что воспринимала его исключительно как рабочий инструмент для достижения своей главной цели — поступления в вуз. О своем отношении к итоговой аттестации она рассказала в беседе с aif.ru.

По словам выпускницы, она планомерно готовилась к экзаменам с начала 11-го класса, не откладывая все на последнюю ночь и не загадывая, какими будут результаты. Моральная установка стала фундаментом успеха на экзамене.

«Я бы посоветовала ученикам выбирать предметы, которые им интересны, тогда даже подготовка к экзаменам будет приносить удовольствие. И, конечно, не стоит забывать про отдых», — поделилась собеседница издания.

Сама Малкова планирует строить карьеру в естественно-научной сфере и сейчас решает, куда подать документы: на химфак МГУ или в Физтех-школу электроники, фотоники и молекулярной физики МФТИ.

О результате Малковой на ЕГЭ стало известно 23 июня. Выпускница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии и физике, а также информатике. За первые четыре она получила высшие баллы, а итоги последнего еще ожидаются.

Еще одним выпускником, набравшим 400 баллов на ЕГЭ, стал выпускник владивостокского лицея «Технический» Артем Шунтов. Он сдавал экзамены по химии, русскому языку, математике и физике.

