Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 25 июня 2026Россия

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ россиянка призналась в своем отношении к госэкзамену

Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница назвала экзамен инструментом для поступления вуз
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московская школьница Екатерина Малкова, сдавшая единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам в сумме на 400 баллов, призналась, что воспринимала его исключительно как рабочий инструмент для достижения своей главной цели — поступления в вуз. О своем отношении к итоговой аттестации она рассказала в беседе с aif.ru.

По словам выпускницы, она планомерно готовилась к экзаменам с начала 11-го класса, не откладывая все на последнюю ночь и не загадывая, какими будут результаты. Моральная установка стала фундаментом успеха на экзамене.

«Я бы посоветовала ученикам выбирать предметы, которые им интересны, тогда даже подготовка к экзаменам будет приносить удовольствие. И, конечно, не стоит забывать про отдых», — поделилась собеседница издания.

Сама Малкова планирует строить карьеру в естественно-научной сфере и сейчас решает, куда подать документы: на химфак МГУ или в Физтех-школу электроники, фотоники и молекулярной физики МФТИ.

О результате Малковой на ЕГЭ стало известно 23 июня. Выпускница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии и физике, а также информатике. За первые четыре она получила высшие баллы, а итоги последнего еще ожидаются.

Материалы по теме:
Апелляция ЕГЭ в 2026 году. Как и в каких случаях можно оспорить результаты экзамена?
Апелляция ЕГЭ в 2026 году.Как и в каких случаях можно оспорить результаты экзамена?
17 июня 2026
Шкала перевода баллов ЕГЭ-2026 по всем предметам: как перевести первичные баллы в тестовые
Шкала перевода баллов ЕГЭ-2026 по всем предметам:как перевести первичные баллы в тестовые
17 июня 2026

Еще одним выпускником, набравшим 400 баллов на ЕГЭ, стал выпускник владивостокского лицея «Технический» Артем Шунтов. Он сдавал экзамены по химии, русскому языку, математике и физике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заговорили о разрешении Трампа усилить удары по России. Как на это ответили в Кремле?

    Раскрыты детали схемы массовых атак на жителей Крыма

    Российская «Сайга» вызвала интерес в Индии

    Бывший футболист сборной России дал леща сопернику в матче любительской лиги

    Краснодарский «учитель» ответил за систематическое унижение адептов секты

    Россиянин расправился с главврачом детской больницы

    Крупнейший покупатель нефти захотел сократить зависимость от нее

    В российских школах запланировали увеличить вдвое начальную военную подготовку

    Apple оштрафовали в России

    Раскрыт главный враг мужского здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok