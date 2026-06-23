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20:20, 23 июня 2026Россия

В Москве школьница сдала ЕГЭ на максимальное количество баллов

В Москве школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Москве школьница сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам на максимальные 400 баллов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ получила Екатерина Малкова, выпускница столичной школы № 1409. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию и физику», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент выпускница ждет результат за информатику — пятый предмет, который она сдавала на экзамене.

Известно, что Малкова окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», а также становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее стало известно, что выпускник владивостокского лицея «Технический» Артем Шунтов сдал все четыре предмета Единого государственного экзамена на 100 баллов и вошел в историю Приморского края.

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