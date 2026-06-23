Школьник из Приморья сдал ЕГЭ на 400 баллов и вошел в историю края

Школьник Артем Шунтов впервые в истории Приморья сдал ЕГЭ на 400 баллов

Выпускник владивостокского лицея «Технический» Артем Шунтов сдал все четыре предмета Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 100 баллов и вошел в историю Приморского края. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Школьник получил в сумме 400 баллов, справившись с заданиями по химии, русскому языку, математике и физике.

В 2025 году максимальный балл по четырем предметам получила лишь одна школьница — Надежда Яшмолкина из Москвы.

Ранее выпускник из Хакасии Артем Гумаров, набравший 297 баллов на ЕГЭ по математике, химии и русскому языку, поделился секретом успеха. Он посоветовал начать готовиться перед переходом в 11-й класс, пока учебное заведение не начало отнимать слишком много времени.