Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:02, 23 июня 2026Моя страна

Школьник из Приморья сдал ЕГЭ на 400 баллов и вошел в историю края

Школьник Артем Шунтов впервые в истории Приморья сдал ЕГЭ на 400 баллов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Выпускник владивостокского лицея «Технический» Артем Шунтов сдал все четыре предмета Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 100 баллов и вошел в историю Приморского края. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Школьник получил в сумме 400 баллов, справившись с заданиями по химии, русскому языку, математике и физике.

В 2025 году максимальный балл по четырем предметам получила лишь одна школьница — Надежда Яшмолкина из Москвы.

Ранее выпускник из Хакасии Артем Гумаров, набравший 297 баллов на ЕГЭ по математике, химии и русскому языку, поделился секретом успеха. Он посоветовал начать готовиться перед переходом в 11-й класс, пока учебное заведение не начало отнимать слишком много времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о беспрецедентном масштабе атак ВСУ на Москву

    Россия заметно нарастила вывоз одной категории товаров

    Подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России

    Москвичам пообещали температуру выше нормы

    В управлении нацразведки США ликвидируют сотни должностей

    Отменивший визит в США глава МИД Италии прокомментировал скандал с Трампом

    Стало известно о беспрецедентной интенсивности атак БПЛА на Москву

    Российский лыжник-чемпион назвал предательством выступление на ОИ в нейтральном статусе

    Врач рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами

    Прохор Шаляпин встретился с медведем в горах Сочи и снял его на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok