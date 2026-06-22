Набравший 297 баллов на ЕГЭ российский выпускник поделился секретом успеха

Выпускник из Хакасии набрал 297 баллов на ЕГЭ по математике, химии и русскому языку

Российский выпускник Артем Гумаров, набравший 297 баллов на ЕГЭ по математике, химии и русскому языку, поделился секретом успеха. Советы другим ученикам он дал в беседе с KP.RU.

До девятого класса юноша учился в школе в поселке городского типа Пригорск в Хакасии и с раннего возраста интересовался естественными и точными науками. Его любимыми предметами были математика, физика и химия.

После девятого класса Гумаров попал в класс инженерно-технологического профиля лицея имени А. Г. Баженова в городе Черногорске. Готовиться к ЕГЭ он начал в июне 2025 года. Молодой человек ходил на онлайн-курсы по физике, химии, математике и русскому языку.

После экзаменов выпускник был уверен в своих ответах, но боялся, что возникнет техническая ошибка, которая повлияет на результат. В итоге Гумаров набрал 100 баллов по химии, 100 баллов по математике и 97 баллов по русскому языку. Результат по физике будет известен позже.

Другим школьникам, сдающим ЕГЭ, Гумаров посоветовал начать готовиться перед переходом в 11-й класс, пока школа не начала отнимать слишком много времени. «Самое главное — не "забивайте" на русский язык и относитесь к нему так же серьезно, как к профильным предметам», — добавил он.

Ранее руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский назвал самое сложное слово для сдававших ЕГЭ по русскому языку в 2026 году. Им оказалось «преддверие».

