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16:48, 17 июня 2026Россия

Названо самое сложное слово для сдававших ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

Российские школьники на ЕГЭ в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские школьники на ЕГЭ в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие». Именно его руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский назвал самым сложным для сдававших экзамен выпускников, передает РИА Новости.

По словам эксперта, многие затруднились идентифицировать слово, несмотря на контекст. В заданиях встречались такие формулировки, как «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней».

В этой связи Дощинский дал совет российским школьникам. «Орфография находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса обучающихся (...) Надо больше читать, расширять свой лексикон речевой средой, в которой наш экзаменуемый пребывает», — сказал он.

Ранее стало известно, что средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос до 63,06. Около 376 тысяч выпускников получили результат от 61 балла и выше, что на 56 тысяч больше, чем годом ранее.

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