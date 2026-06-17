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14:48, 17 июня 2026Россия

Власти раскрыли результаты ЕГЭ-2026 и данные проверки экзамена

Рособрнадзор: Средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос до 63,06
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку вырос до 63,06. Такой результат раскрыли в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что ЕГЭ по русскому языку в основной день сдавали почти 662 тысячи участников. Около 376 тысяч выпускников получили результат от 61 балла и выше, что на 56 тысяч больше, чем годом ранее.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что практически не изменилась доля участников, не преодолевших минимальные пороги. Так, 1,2 процента не набрали минимальные 24 балла для получения аттестата и 3,2 процента — минимальный порог в 36 баллов для поступления в вуз.

Русский язык является обязательным экзаменом для всех учащихся выпускных классов.

Средний балл на ЕГЭ по литературе составил 63,49, в 2025-м — 61,87. Всего в этом году в тестировании приняли участие почти 18 тысяч человек.

Кроме того, были оглашены результаты выпускников, сдававших историю. Выяснилось, что средний балл по этому предмету составил 57,85. Принимали участие в тестировании более 37 тысячи выпускников.

Химию в 2026 году сдавали свыше 45 тысяч человек. Средний балл по этому предмету составил 58,69.

До этого замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал о досрочной выгрузке результатов ЕГЭ по русскому языку на «Госуслуги».

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