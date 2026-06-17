В России начали досрочную выгрузку результатов ЕГЭ по одному предмету

Рособрнадзор начал досрочную выгрузку результатов ЕГЭ по русскому языку на «Госуслуги»

Рособрнадзор начал досрочную выгрузку результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку на портал «Госуслуги». Об этом сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, пишет РИА Новости.

По его словам, обработка экзаменационных материалов идет с опережением графика. Так, во вторник вечером была закончена загрузка результатов в региональные информационные системы и в настоящие время осуществляется их выгрузка на «Госуслуги», где с ними смогут ознакомиться выпускники.

Кроме того, на два дня раньше установленного срока в субъекты были направлены результате ЕГЭ по литературе, истории и химии, подчеркнул Круглинский.

Ранее Рособрнадзор отреагировал на жалобы школьников на ошибки в заданиях к ЕГЭ по русскому языку и литературе. Федеральная служба передала в Федеральный институт педагогических измерений сообщения о якобы некорректной формулировке в одном из заданий по литературе. Также поступали жалобы на опечатку в слове «позвала» в четвертом задании экзамена по русскому, однако, Рособрнадзор счел, что эта ошибка не препятствовала успешному выполнению задания.

1 июня в Росси стартовал основной этап ЕГЭ. В этот день школьники сдавали экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня прошел экзамен по русскому языку.