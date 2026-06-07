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07:42, 7 июня 2026Россия

Рособрнадзор ответил на жалобы школьников о заданиях ЕГЭ

Рособрнадзор ответил на жалобы школьников об ошибках в заданиях ЕГЭ по русскому языку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Рособрнадзор в Telegram-канале сообщил о реакции на обращения граждан, касающиеся возможных некорректных заданий в Едином государственном экзамене по литературе, который прошел 1 июня.

Ведомство передало в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) жалобы на формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольных измерительных материалов (КИМ) по литературе. ФИПИ проведет детальный анализ, включая результаты выполнения этого задания участниками экзамена.

Что касается ЕГЭ по русскому языку, граждане указывали на опечатку в слове «позвала» в четвертом задании. Рособрнадзор не считает, что эта ошибка препятствовала успешному выполнению: в задании требовалось соотнести выделенное ударение с литературной нормой, и ударная буква в слове была указана.

В ведомстве также пообещали дополнительно проанализировать ответы выпускников на спорные задания и статистику их выполнения на федеральном уровне. В случае подтверждения проблем будут приняты решения, чтобы защитить права и интересы участников экзаменов.

В Полевском Свердловской области школьница потеряла сознание в коридоре перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.

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