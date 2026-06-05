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10:16, 5 июня 2026Россия

Российская старшеклассница потеряла сознание перед ЕГЭ

В Полевском школьница потеряла сознание в коридоре перед сдачей ЕГЭ по русскому языку
Майя Назарова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Полевском Свердловской области школьница потеряла сознание в коридоре перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям российского издания, старшеклассница почувствовала себя плохо во время регистрации в школе № 13 на экзамен. Она побледнела и упала, учителя сразу же вызвали бригаду медиков. В школу также приехала мать девушки.

Директор школы пояснила, что до экзамена учащаяся не добралась. Финальное тестирование по русскому языку она сможет сдать в резервный день.

До этого жительница Екатеринбурга заявила, что ее заставили справлять нужду перед педагогом на ЕГЭ. Девушка рассказала, что требование не закрывать дверь ей обосновали тем, что за закрытыми дверьми туалета экзаменуемая якобы может воспользоваться шпаргалками.

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