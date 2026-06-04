Педагог заставила россиянку справлять нужду с открытой дверью во время сдачи ЕГЭ

Жительница Екатеринбурга заявила, что ее заставили справлять нужду перед педагогом на ЕГЭ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на педагога, заставившую ее справлять нужду с открытой дверью во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории. Об этом пишет Е1.

Россиянка рассказала, что, когда отпросилась в туалет, ее как и положено, проводили до уборной, но пустили не сразу. Ей пришлось дожидаться своей очереди там, где стоят раковины.

«Потом я поняла, почему: внутри меня ждал сюрприз. Захожу в кабинку и слышу от девушки, одной из организаторов, следующую фразу: "Не закрывай дверь!"», — заявила выпускница, добавив, что ей пришлось справлять нужду перед педагогом, хоть та и отвернулась. «Было неприятно, договориться с этой женщиной не получилось. Она убедила меня, что сейчас такие правила, и я должна их соблюдать», — заключила собеседница издания.

Требование не закрывать дверь ей обосновали тем, что за закрытыми дверьми туалета экзаменуемая якобы может воспользоваться шпаргалками.

Россиянка также уточнила, что на входе в пункт проведения экзамена, кроме проверки с помощью металлоискателя, сотрудники ощупывали карманы участников.

Ранее сообщалось, что школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без трусов, поскольку на этот предмет нижнего белья среагировал металлодетектор при досмотре. По ее словам, она пыталась объяснить, что причина не в каких-либо устройствах связи или шпаргалках, но получила ответ, что организаторов это якобы не волнует.