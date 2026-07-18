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11:32, 18 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик вспомнил о показанных на MTV ягодицах Урганта

Комик Позов вспомнил, как телеведущий Иван Ургант показал ягодицы на канале MTV
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Популярный российский комик и участник проекта «Импровизаторы» Дмитрий Позов вспомнил, как много лет назад телеведущий Иван Ургант показал ягодицы на канале MTV. Отрывок эфира он прокомментировал в проекте «Страхи», выпуск доступен в «VK Видео».

Позов рассуждал о том, как некоторые звезды шоу-бизнеса, прославившиеся молодыми, пытаются сохранить один и тот же образ на протяжении многих лет, хотя этот имидж уже идет вразрез с их возрастом и мировоззрением.

В качестве примера известного человека, который поступил по-другому, он привел Урганта. Позов заявил, что ведущий изменился со времен работы на MTV. «Там же был Ургант, например, на этом же канале. Жопу показывал. Но он стал другим, и у тебя нет же ощущения "как плохо, что он больше не показывает жопу"», — сказал комик. Он добавил, что бывшая ведущая MTV Яна Чурикова также изменилась со временем, однако осталась востребованной.

В передаче на MTV, о которой говорил Позов, Ургант спародировал заставку культового сериала «Спасатели Малибу». В ролике он пробежался по пляжу, приспустив плавки и частично обнажив ягодицы.

Ранее отец Ивана Урганта актер Андрей Ургант рассказал о переживаниях за сына из-за слухов об отъезде из России. По его словам, ведущий никогда не задумывался об эмиграции.

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