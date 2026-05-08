Отец Урганта рассказал о переживаниях сына из-за слухов об отъезде из России

Отец Урганта заявил, что сын переживает из-за слухов об отъезде из России

Отец телеведущего Ивана Урганта актер Андрей Ургант заявил, что сын переживает из-за слухов об отъезде из России. Об этом он рассказал в интервью бизнесмену Станиславу Логунову, запись их разговора доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам артиста, зрители часто интересуются, где сейчас его сын. «Люди подходят и спрашивают взволнованно, не с ехидством, а с участием, предполагая почему-то, что он куда-то уехал. Никогда даже в мыслях не было у него никуда уезжать», — отметил он и подчеркнул, что телеведущий любит Россию.

«Иногда я выхожу на сцену и говорю: "Ваня в Москве". Просто предвосхищая, сразу отсекая [все вопросы]. В зале хохот и аплодисменты, потому что понятно, о чем идет речь, и понятно мое к этому ироничное отношение. Сын относится к этому неиронично, потому что он переживает», — добавил отец Урганта.

Ранее актер, певец и комик Александр Ревва признался в тоске по Урганту. Он заявил, что ему не хватает общения с телеведущим и его шоу «Вечерний Ургант».

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. В марте того же года стало известно об отъезде шоумена из страны. Позднее телеведущий в соцсетях рассказал, что уехал с семьей в отпуск. В конце того же месяца он вернулся в Россию. Несмотря на это, в сети распространялись слухи о том, что Ургант покинул страну.