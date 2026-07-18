Назван главный претендент на гол в матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом»

Соболев стал главным претендентом на гол в игре «Спартака» с «Зенитом» за Суперкубок

Букмекеры назвали главного претендента на гол в матче между московским Спартаком и петербургским Зенитом за Суперкубок. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению аналитиков, с наибольшей вероятностью в матче отличится форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. На его гол можно поставить с коэффициентом 2,65.

В списке претендентов на забитые мячи также атакующий хавбек «Зенита» Максим Глушенков (коэффициент 2,85) и форвард «Спартака» Манфред Угальде (3,50).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил преимущество зенитовцев над спартаковцами. По мнению функционера, сине-бело-голубые лучше укомплектованы.

Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.