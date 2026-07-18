Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ

Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН Тюрку из-за атак ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о направлении обращений в ООН после новой волны атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Ее слова передает РИА Новости.

«Направили очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы», — сказано в сообщении.

Также она отметила, что будет собирать все факты преступлений Киева и направлять их в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к происходящему. «Будем делать это вновь и вновь, чтобы мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 июля Вооруженные силы Украины атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области. В строении после удара начался пожар.