Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 18 июля 2026Мир

Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ

Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН Тюрку из-за атак ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о направлении обращений в ООН после новой волны атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Ее слова передает РИА Новости.

«Направили очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы», — сказано в сообщении.

Также она отметила, что будет собирать все факты преступлений Киева и направлять их в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к происходящему. «Будем делать это вновь и вновь, чтобы мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 июля Вооруженные силы Украины атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области. В строении после удара начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Тамбовскую область
    Самолет-разведчик НАТО совершил краткий полет над Черным морем
    Слуцкий поставил Китай в пример России
    Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ
    Готовность Зеленского уволить Сырского оценили
    Популярный российский комик вспомнил о показанных на MTV ягодицах Урганта
    Назван главный претендент на гол в матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом»
    Россиянам назвали основные проблемы перевода машин на газовое топливо
    Атаковавшие Котовск БПЛА начинили металлическими шариками
    В России ответили на заявления НАТО о мирных планах альянса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok