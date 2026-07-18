В США беспрецедентно расширят производство Stinger из-за СВО

MWM: США расширяют производство ПЗРК Stinger после передачи ракет Киеву

Соединенные Штаты восстанавливают и расширяют производство переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger из-за СВО и опыта конфликта в Иране. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По словам автора, беспрецедентное наращивание производства Stinger указывает на переоценку эффективности ПЗРК. В частности, сейчас комплексы малой дальности активно применяют для борьбы с дронами и крылатыми ракетами.

«Новый акцент на производстве Stinger был сделан на фоне неожиданно высокого потребления ракет в течение нескольких лет», — говорится в материале. Издание напомнило, что США передали тысячи ракет Украине, поэтому запасы Пентагона значительно сократились.

Как пишет MWM, конфликт с Ираном также ускорил опустошение арсеналов США. В современных конфликтах расход ракет систем противовоздушной обороны опережает значения, составленные по меркам холодной войны.

В июне журнал The National Interest писал, что последние операции США на Ближнем Востоке привели к повышенному расходу зенитных ракет, запасы которых не успевают восполнять. Вооруженные силы США активно расходовали перехватчики SM-2 и SM-6, а также ракеты комплексов Patriot.