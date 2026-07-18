Глава Подмосковья заявил о десятках пострадавших после атаки ВСУ

Воробьев сообщил о 37 пострадавших после атаки БПЛА ВСУ на Электросталь

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Электросталь в Московской области пострадали 37 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. (...) Продолжаем работу по ликвидации последствий атаки», — подчеркнул чиновник.

Как сообщил Воробьев, 23 пострадавших получили повреждения средней степени тяжести, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще пяти человек оценивается как удовлетворительное. Один человек получил несовместимые с жизнью ранения.

Глава Подмосковья также рассказал о возгорании на территории детского сада в Электростали после атаки БПЛА ВСУ. По его информации, пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет.

В ночь на 18 июля ВСУ запустили по российским регионам сотни беспилотников, атаковав логистические центры. Под удар также попал логистический центр в Котовске Тамбовской области.