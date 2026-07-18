Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 18 июля 2026Россия

Глава Подмосковья заявил о десятках пострадавших после атаки ВСУ

Воробьев сообщил о 37 пострадавших после атаки БПЛА ВСУ на Электросталь
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Электросталь в Московской области пострадали 37 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. (...) Продолжаем работу по ликвидации последствий атаки», — подчеркнул чиновник.

Как сообщил Воробьев, 23 пострадавших получили повреждения средней степени тяжести, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще пяти человек оценивается как удовлетворительное. Один человек получил несовместимые с жизнью ранения.

Глава Подмосковья также рассказал о возгорании на территории детского сада в Электростали после атаки БПЛА ВСУ. По его информации, пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет.

В ночь на 18 июля ВСУ запустили по российским регионам сотни беспилотников, атаковав логистические центры. Под удар также попал логистический центр в Котовске Тамбовской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Глава Подмосковья заявил о десятках пострадавших после атаки ВСУ
    На Западе предупредили Германию об опасном шаге против России
    В массажных креслах в аэропорту Домодедово завелись клопы
    Трое россиян пострадали во время поездки в Таиланд
    Чемпиону мира в составе сборной Испании отказали во въезде в США
    В России отреагировали на удар Украины по складам маркетплеса
    Вооруженные силы России поразили украинские объекты ТЭК
    Россиянам перечислили самые переоцененные кроссоверы
    Раскрыто число сбитых за сутки украинских дронов
    Названо количество жертв атак ВСУ на российский регион за сутки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok