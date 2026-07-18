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12:08, 18 июля 2026Россия

ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий

Глава ЦИК Элла Памфилова: ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы 11 партий
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, передает РИА Новости.

«У нас полностью завершился этап заверения партийных списков. Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили», — заявила Памфилова на заседании Центризбиркома.

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