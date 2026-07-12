ЦИК России принял документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму партий

ЦИК России принял документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму 11 партий

Центральная избирательная комиссия (Центризбирком, ЦИК) России приняла документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму 11 политических партий. Последней предоставила необходимые данные Российская экологическая партия «Зеленые», сообщает в воскресенье, 12 июля, ТАСС.

Ранее документы в ЦИК подали все пять парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии.

После приема документов Центризбирком будет заниматься их проверкой, по итогом которой примет решение об из заверении либо об отказе в этом. Затем наступает этап сбора подписей избирателей. Однако, в ходе текущей избирательной кампании все 11 партий обладают льготой, позволяющей участвовать в выборах депутатов Государственной Думы без этого.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.