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12:31, 12 июля 2026Россия

ЦИК России принял документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму партий

ЦИК России принял документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму 11 партий
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Центральная избирательная комиссия (Центризбирком, ЦИК) России приняла документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму 11 политических партий. Последней предоставила необходимые данные Российская экологическая партия «Зеленые», сообщает в воскресенье, 12 июля, ТАСС.

Ранее документы в ЦИК подали все пять парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии.

После приема документов Центризбирком будет заниматься их проверкой, по итогом которой примет решение об из заверении либо об отказе в этом. Затем наступает этап сбора подписей избирателей. Однако, в ходе текущей избирательной кампании все 11 партий обладают льготой, позволяющей участвовать в выборах депутатов Государственной Думы без этого.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

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