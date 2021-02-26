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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Россия демонстрирует хороший результат в ситуации с коронавирусом, лучше, чем в большинстве стран мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.

«Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших ученых и практиков», — сказала она. Попова считает достижением вакцинацию от коронавируса в России сразу тремя вакцинами.

Ранее глава ведомства озвучила версию происхождения COVID-19. Она заявила что коронавирус перешел к человеку через животных.

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