В Роспотребнадзоре констатировали эффективность вакцин против британского штамма

Российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» защищают от британского штамма коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, люди, сделавшие прививку указанными препаратами, могут считать себя защищенными от новой мутации вируса. «То же самое и для переболевших, такое же исследование было проведено, и клетки крови таких людей то же были губительны для британского варианта коронавируса», — пояснила глава ведомства.

Попова добавила, что российские тест-системы позволяют выявлять и английские, и бразильские, и южноафриканские штаммы COVID-19. «Это дает большие возможности для того, чтобы не пропустить штамм, который вызывает настороженность», — заключила она.

Ранее центр «Вектор» провел сравнительные испытания вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые подтвердили эффективность препаратов против британского штамма инфекции. Сыворотки получивших вакцину россиян в равной мере нейтрализовали как британский вариант COVID-19, так и обычный.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.