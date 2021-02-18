Россия
 
Последние новости
Сотрудники посольства США обратились за вакциной «Cпутник V»
В Ватикане решили увольнять работников за отказ от добровольной вакцинации
В Роспотребнадзоре предупредили о большом риске заразиться коронавирусом
Девушка обнаружила фекалии на подошве новой обуви из интернет-магазина
В России выросли реальные зарплаты
Попова заявила о работающем против новых штаммов коронавируса щите в России
Рассекречен iPhone без выреза
Девушка-боец MMA снялась в купальнике с глубоким вырезом
В Германии не увидели серьезных последствий в отказе освободить Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре констатировали эффективность вакцин против британского штамма

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» защищают от британского штамма коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, люди, сделавшие прививку указанными препаратами, могут считать себя защищенными от новой мутации вируса. «То же самое и для переболевших, такое же исследование было проведено, и клетки крови таких людей то же были губительны для британского варианта коронавируса», — пояснила глава ведомства.

Попова добавила, что российские тест-системы позволяют выявлять и английские, и бразильские, и южноафриканские штаммы COVID-19. «Это дает большие возможности для того, чтобы не пропустить штамм, который вызывает настороженность», — заключила она.

Ранее центр «Вектор» провел сравнительные испытания вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые подтвердили эффективность препаратов против британского штамма инфекции. Сыворотки получивших вакцину россиян в равной мере нейтрализовали как британский вариант COVID-19, так и обычный.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Анна Попова: в России не распространяются мутации коронавируса
В России вирусолог объяснил опасность британского штамма для детей
Подтверждена эффективность российских вакцин против британского штамма COVID-19
Российская вакцина оказалась эффективна против новых штаммов коронавируса