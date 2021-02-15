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Российскую вакцину проверили на эффективность против новых штаммов коронавируса

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Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», оказалась эффективна против новых штаммов SARS-CoV-2. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, специалисты проверили действенность препарата против южноафриканской, британской и бразильской мутаций вируса. «Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса, не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "Эпиваккорона". Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что центр постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность вакцин от коронавируса против новых штаммов. При необходимости кабмин должен будет провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в регистрационные досье.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций, опасаются специалисты.

Вакцинация против коронавируса в России проводится двумя вакцинами против COVID-19. Первым регистрацию прошел двухкомпонентный препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Он стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. Второй на рынок вышла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Выход третьей вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в феврале.

Предыстория: Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса
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