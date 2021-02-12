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Глава центра Гамалеи рассказал о возможностях вакцины «Спутник лайт»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вакцина от коронавируса «Спутник лайт» позволит снизить нагрузку на здравоохранение и сбить пик заболеваемости. О таких возможностях препарата рассказал директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Гораздо меньше будет тяжелых случаев, для которых необходима госпитализация, тем самым [получится] пройти пик заболевания в гораздо более мягких условиях, стянув эпидемический процесс во времени, что дает возможности с меньшими потерями, человеческими жертвами заниматься борьбой с этой инфекцией», — добавил Гинцбург.

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