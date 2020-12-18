В России раскрыли принцип действия «лайт-вакцины» от коронавируса

Однокомпонентная «лайт-вакцина» от коронавируса позволит сформировать иммунитет на 3-4 месяца. Принцип действия нового препарата раскрыл ТАСС директор разработавшего «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти», — пояснил он. Препарат будет действовать примерно столько же, сколько и вакцина от гриппа — она защищает от вируса около четырех месяцев.

Гинцбург добавил, что эффективность вакцины будет составлять около 85 процентов, однако у пожилых людей, вероятно, этот показатель будет меньше. «Основную свою функцию, независимо от возраста, а именно — уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить», — отметил Гинцбург.

По мнению эксперта, однокомпонентная вакцина — компромисс, который позволит снизить смертность в странах, где этот уровень высок. При этом прививаться все равно лучше двухкомпонентным препаратом. Вещество можно будет не только поставлять в другие государства, но и производить на месте по российским технологиях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разработке «лайт-вакцины» от коронавируса. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V».