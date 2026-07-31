Во Франции отреагировали на миграционный кризис в Испании

Politico: Франция усилит пограничный контроль на границе с Испанией

Франция усилит контроль на границе с Испанией из-за опасений, что мигранты, проникшие в испанский автономный город Сеута, могут беспрепятственно перемещаться по всей территории Шенгенской зоны. Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, его слова приводит издание Politico в пятницу, 31 июля.

«В связи с ситуацией, сложившейся в анклаве Сеута, я еще вчера вечером отдал распоряжение о немедленном усилении пограничного контроля на испанской границе», — сообщил глава внутриполитического ведомства.

Нуньес также отметил, что для проведения проверок на границе будут задействованы местные полицейские и военные подразделения. При этом в настоящий момент Франция уже находится в контакте с испанскими властями по этому вопросу.

Ранее 31 июля Испанию предложили временно исключить из Шенгенской зоны из-за прорыва границы мигрантами, поскольку Мадрид «не справился с защитой границ Шенгена».