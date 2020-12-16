Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 16 декабря.

Также премьер дал указание главе Минздрава Михаилу Мурашко лично контролировать организацию работы пунктов вакцинации в регионах в период новогодних праздников.

Роспотребнадзору поручено мониторить эпидемиологическую обстановку и информировать правительство о выявленных рисках.

Накануне Мурашко объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах страны. Министр также сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже 28,5 тысячи человек.

Ранее в центре имени Н.Ф. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», заявили об эффективности и безопасности препарата по итогам контрольных испытаний. В частности, эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев заболевания достигла 100 процентов.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию против COVID-19 российской вакциной. Сначала прививать будут учителей и медицинских работников. В Москве первые пункты вакцинации открылись 5 декабря. Прививку делают в два этапа, иммунитет вырабатывается за 42 дня.