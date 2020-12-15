Минздрав объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России

Вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости во вторник, 15 декабря.

С начала вакцинации от коронавируса привились уже 28,5 тысячи человек, уточнил он.

Накануне стало известно, что на заключительной контрольной точке испытаний эффективность вакцины составила 91,4 процента. Анализ проводился после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины. Кроме того, эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания достигла 100 процентов.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию против COVID-19 российской вакциной, которую разработали в центре имени Н.Ф. Гамалеи. В первую очередь прививать будут учителей и медицинских работников. В Москве первые пункты вакцинации открылись 5 декабря. Прививку делают в два этапа, иммунитет вырабатывается за 42 дня. За несколько дней до и после вакцинации рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя.