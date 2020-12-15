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Минздрав объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости во вторник, 15 декабря.

С начала вакцинации от коронавируса привились уже 28,5 тысячи человек, уточнил он.

Накануне стало известно, что на заключительной контрольной точке испытаний эффективность вакцины составила 91,4 процента. Анализ проводился после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины. Кроме того, эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания достигла 100 процентов.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию против COVID-19 российской вакциной, которую разработали в центре имени Н.Ф. Гамалеи. В первую очередь прививать будут учителей и медицинских работников. В Москве первые пункты вакцинации открылись 5 декабря. Прививку делают в два этапа, иммунитет вырабатывается за 42 дня. За несколько дней до и после вакцинации рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя.

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