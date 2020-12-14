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Разработчик «Спутник V» описал характер заражений COVID-19 после вакцинации

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Все случаи заражения коронавирусом в группе привитых вакциной «Спутник V» протекали в легкой форме, а тяжелые и средние были в группе с плацебо. Характер течения заболевания описал заместитель директора НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 14 декабря.

«Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как легкие, при этом в группе плацебо также были случаи, и тяжелые, и средние», — сказал Логунов.

В свою очередь, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург проинформировал, что исследования подтвердили безопасность российской вакцины для здоровья.

Ранее в понедельник сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» в заключительной контрольной точке испытаний составила 91,4 процента. Анализ проводился после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины.

К настоящему моменту вакцина «Спутник V» доставлена во все регионы России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра здравоохранения России, субъекты Федерации готовы к масштабной вакцинации.

О необходимости начать масштабную вакцинацию против коронавируса президент Владимир Путин заявил 2 декабря. В первую очередь прививочная кампания коснется учителей и медицинских работников. В Москве первые пункты вакцинации открылись 5 декабря.

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