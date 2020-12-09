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Разработчик «Спутник V» дал совет вакцинированным россиянам по алкоголю

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург дал совет сделавшим прививку россиянам по количеству допустимого алкоголя в этот период. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что повышения уровня алкоголя до одного процента в организме влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на ее эффективность по отношению к любой вакцинации. «Бокал шампанского выпить можно! Но стакан водки — это будет, если вы посчитаете, это как раз получится примерно один процент. Вот этого уже не надо делать», — отметил Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок воздержания от спиртных напитков перед прививкой от COVID–19. По ее словам, минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Также не рекомендуется курить до и после введения препарата, так как это сильно раздражает легкие. Попова призвала россиян снизить напряжение на организм перед иммунизацией, воздержавшись от алкоголя и сигарет.

В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 26 097 человек. Всего за время эпидемии заразились 2 515 009 жителей. Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 981 526, всего умерли 44 159 человек.

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