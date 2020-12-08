Роспотребнадзор назвал срок воздержания от алкоголя перед прививкой от COVID–19

Минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя

принимать алкоголь. Срок воздержания от спиртных напитков перед прививкой от COVID–19 назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня. И надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего дня — это период формирования иммунитета. В этот момент надо еще и поберечься», — пояснила она.

По ее словам, не рекомендуется также курить до и после вакцинации, так как это сильно раздражает легкие. Попова призвала россиян снизить напряжение на организм перед иммунизацией, воздержавшись от алкоголя и сигарет.

«Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция — не надо пить алкоголь», — заключила глава ведомства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала гражданам не употреблять спиртные напитки в течение 42 дней после вакцинации. Также в этот период рекомендовано воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей.

В начале декабря президент Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в стране. На первом этапе прививки препаратом «Спутник V» будут ставить учителям, сотрудникам городских служб, медицинским работникам. В Москве прививочная кампания стартовала 5 декабря.